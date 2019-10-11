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16:30, 11 октября 2019

Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за призывы к участию в протестной акции 13-го октября

В ведомстве заявили, что мероприятие не согласовано с властями города. Члену политсовета столичного отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой прокурором вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, — передает Интерфакс. В воскресенье намечено шествие по Красной площади. Участники собираются пройти мимо Кремля с конституциями в руках.



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