Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за призывы к участию в протестной акции 13-го октября

В ведомстве заявили, что мероприятие не согласовано с властями города. Члену политсовета столичного отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой прокурором вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, — передает Интерфакс. В воскресенье намечено шествие по Красной площади. Участники собираются пройти мимо Кремля с конституциями в руках.