Суд в Краснодаре оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей

Об этом сообщает из зала суда корреспондент «Эха Москвы». Юриста обвинили в нападении на полицейских на акции против пенсионной реформы в сентябре прошлого года. Сам Беньяш говорил, что его избили сотрудники МВД. В его защиту ранее выступили более 300 адвокатов.