Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное заседание по иску Дерипаски о защите деловой репутации

Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное заседание по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации. Иск подан к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation. Их публикации повлекли серьезный финансовый ущерб деятельности бизнесмена, и они должны опубликовать опровержение. Об этом сказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Если издания поймут свою ошибку, они опровергнут свои материалы без принуждения, добавил Алексей Мельников. К рассмотрению материалов дела по существу суд приступит 25 октября.
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