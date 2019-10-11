Черёмушкинский суд отказался арестовывать имущество Навального и других ответчиков по 2 искам прокуратуры на 5 млн р.

Черёмушкинский суд отказался арестовывать имущество Алексея Навального и других ответчиков по двум искам прокуратуры на 5 миллионов рублей. Это связано с летними протестными акциями. Прокуратура ходатайствовала об аресте квартир в качестве обеспечительной меры, сообщает ТАСС.

ПОДВОДКА

Требование прокуратуры арестовать квартиры ряда оппозиционных политиков – это очевидная угроза со стороны властей. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал муниципальный депутат Илья Яшин, чье имущество также хотели арестовать. Илья Яшин считает, что защитить от государственного произвола может только общественное мнение.