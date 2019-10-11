Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело генерала Дрыманова

Мосгорсуд отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) генерала Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.

По словам собеседника агентства, по ходатайству гособвинения подсудимым был продлен срок содержания под стражей на полгода. Начало рассмотрения дела по существу назначено на 17 октября в 11:00, процесс пройдет в открытом режиме, уточнили в суде.