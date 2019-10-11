Жители Саратова устроили мемориал на месте убийства 9-летней девочки

Горожане целыми семьями несут туда цветы и детские игрушки, передаёт корреспондент Интерфакса.

Школьница пропала утром 9 октября. Почти двое суток её искали около 3 тысяч горожан. Подозреваемый задержан. Сегодня ночью несколько десятков человек вышли на стихийный митинг, требуя, чтобы полиция выдала им задержанного.

После убийства девочки житель Саратова Дамир ВИдманов опубликовал в соцсети петицию с требованием вернуть смертную казнь за подобные преступления. Под петицией уже подписались несколько тысяч человек. Возврата смертной казни за убийство детей потребовали депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков. Есть преступники, которые заслуживают смертной казни, сказала Алимова «Эху Москвы».

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за преступления против детей. По её словам, аппарат омбудсмена вносил соответствующее предложение в Госдуму, надеясь на скорейшее принятие этих мер, сказала Кузнецова. В чём суть этих предложений, она не уточнила.