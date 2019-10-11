Сотрудников «Шереметьево» привлекут к ответственности после того, как у пассажира был обнаружен пистолет

Сотрудников компании «Шереметьево – безопасность» привлекут к административной ответственности после того, как у пассажира рейса Москва – Бургас был обнаружен травматический пистолет, сообщает ТАСС со ссылкой на транспортную прокуратуру. Инцидент произошёл вчера. Для обеспечения безопасности полёта капитан самолёта принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Сам пассажир утверждал, что забыл сдать оружие в багаж.