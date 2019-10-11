Роскомнадзор снова заблокировал информационное агентство «Фергана», сообщила МБХ-медиа главный редактор сайта Мария Дубнова. По её словам, сайт заблокирован без предупреждения из-за материала о человеке, который упал на рельсы в метро. Стоит напомнить, что Роскомнадзор исключил «Фергану» из реестра запрещённых ресурсов буквально несколько дней назад.