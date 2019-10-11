В Демократической Республике Конго разбился самолёт Ан-72, который выполнял рейс президентской администрации

В Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный самолёт Ан-72, который выполнял рейс президентской администрации. Среди членов экипажа были россияне, сообщили ТАСС в российском посольстве. Их имена уточняются. На борту самолёта было 8 человек. Связь с ним пропала через час после вылета.
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