Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей после трагедии в Саратове. По словам Кузнецовой, уже внесены соответствующие предложения в Государственную думу.
В Саратове убита 9-летняя девочка. Подозреваемый задержан, он сознался в преступлении. Минувшей ночью в Саратове прошёл стихийный митинг, участники которого хотели устроить самосуд над предполагаемым убийцей.
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка требует ужесточить наказание за убийство детей
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей после трагедии в Саратове. По словам Кузнецовой, уже внесены соответствующие предложения в Государственную думу.