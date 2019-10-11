Уполномоченный при президенте по правам ребёнка требует ужесточить наказание за убийство детей

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова требует ужесточить наказание за убийство детей после трагедии в Саратове. По словам Кузнецовой, уже внесены соответствующие предложения в Государственную думу.

В Саратове убита 9-летняя девочка. Подозреваемый задержан, он сознался в преступлении. Минувшей ночью в Саратове прошёл стихийный митинг, участники которого хотели устроить самосуд над предполагаемым убийцей.