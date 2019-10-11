Сборная России одержала шестую победу подряд в отборочном цикле чемпионата Европы по футболу.

Пока наша команда проиграла только одну встречу – первую команде Бельгии, которая выглядит фаворитов в турнире в целом. Победив Сан Марино со счетом 9-0 бельгийцы стали первой командой, которая официально вышла в финальный турнир. Наши тоже могли оформить путевку на Евро, если бы Кипр не выиграл у Казахстана, но партнеры по СНГ не помогли, уступив 1-2. Впрочем, свою часть работы россияне выполнили с блеском, хотя в первом тайме забить не смогли. В перерыве главный тренер Станислав Черчесов нашел нужные слова.

Команда прибавила и в середине тайма Артем Дзюба переправил мяч в сетку после подачи углового. Затем он же сбросил мяч под удар Оздоеву и тот забил лучший гол по его же собственным словам. После этого Дзюба отличился еще раз, а Горловин установил окончательный счет 4-0.

Если сборная России не проиграет Кипру в воскресенье, наши футболисты досрочно выйдут в финальную часть чемпионата Европы.