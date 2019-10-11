Брусникина: Общественные организации и государство должны поддерживать спортсменов, которые завершили карьеру

Общественные организации и государство должны поддерживать спортсменов, которые завершили карьеру, считает вице-президент Федерации синхронного плавания четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Её цитирует ТАСС. Сама Брусникина открыла спортивную школу в городе Чехове. Сначала она была частной, а потом стала государственной. Брусникина говорит, что сейчас у неё есть воспитанники – чемпионы мира.