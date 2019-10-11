Москва согласилась с кандидатурой нового посла США в России – им может стать заместитель госсекретаря Джон Салливан. Неофициальные источники еще в августе сообщали, что президент Дональд Трамп остановил свой выбор именно на этом дипломате.

О грядущем назначении Джона Салливана сегодня сообщили сразу несколько изданий – The Wall Street Journal, Dow Jones и Bloomberg. По данным их источников, кандидатуру одобрил Дональд Трамп, а российская сторона, в свою очередь, тоже дала предварительное согласие. Официально эта информация пока не подтверждена. После выдвижения Салливана ему предстоит пройти процедуру утверждения в Сенате и ответить на вопросы членов верхней палаты.

Салливан – второй человек в Госдепе и единственный заместитель госсекретаря Майка Помпео. Эту должность он занимает с 2017 года. Отмечается, что ему неоднократно приходилось заниматься вопросами, связанными с Россией. По данным Dow Jones, Салливан сыграл ключевую роль в выдворении из США группы российских дипломатов в ответ на события в британском Солсбери.

Об уходе посла США в России Джона Хантсмана, работавшего с 2017 года, стало известно в августе. Свою должность он покинул в начале этого месяца.