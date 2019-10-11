Умер космонавт Алексей Леонов

Ему было 85 лет.

Алексей Леонов скончался в Москве в госпитале имени Бурденко, — сообщает агентство «Интерфакс». Информацию о смерти подтверждают в пресс-службе Центра Подготовки Космонавтов и его помощница.

Алексей Леонов был одиннадцатым космонавтом Советского Союза. В 1965-ом году он вошел в мировую историю как первый человек в открытом космосе. Через десять лет он также поучаствовал в первом совместном полете космических кораблей СССР и Соединенных Штатов Америки.

С 91-ого года Леонов ушел на пенсию. В этот период он был советником зампреда совета директоров «Альфа-банка» и членом Высшего совета партии «Единая Россия».

В России имя Алексея Леонова носят множество улиц, две школы, планетарий и аэропорт в городе Кемерово. Также в честь космонавта назвали кратер на обратной стороне Луны.

Похороны Алексея Леонова состоятся во вторник на мемориальном кладбище в Мытищах.