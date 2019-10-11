Жители Саратова устроили мемориал на месте убийства 9-летней девочки. Горожане целыми семьями несут туда цветы и детские игрушки, передаёт корреспондент Интерфакса.

Школьница пропала утром 9 октября. Почти двое суток её искали около 3 тысяч горожан. Подозреваемый задержан. Сегодня ночью несколько десятков человек вышли на стихийный митинг, требуя, чтобы полиция выдала им задержанного. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый уже был судим за изнасилование.

Убийца девочки в Саратове должен понести самое суровое наказание. Об этом «Эху» сказала уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Татьяна Загородняя также считает, что люди с психическими расстройствами должны проходить принудительную диспансеризацию, чтобы снизить риск угрозы для общества.

Депутат Госдумы Ольга Алимова предложила вернуть смертную казнь для педофилов убийц, насильников и террористов. «Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию», — написала депутат в Инстаграме.