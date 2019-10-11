Более 60 процентов россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили. Это данные рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет». По мнению респондентов, основное преимущество беспилотников – возможность заниматься в дороге другим делом. Кроме того, россияне считают безопасным беспилотный транспорт.
Ране компания Яндекс сообщила, что использование беспилотников для перевозки пассажиров в мегаполисах может начаться в 2023 году.
Более 60 процентов россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили
Более 60 процентов россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили. Это данные рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет». По мнению респондентов, основное преимущество беспилотников – возможность заниматься в дороге другим делом. Кроме того, россияне считают безопасным беспилотный транспорт.