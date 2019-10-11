Более 60 процентов россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили. Это данные рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет». По мнению респондентов, основное преимущество беспилотников – возможность заниматься в дороге другим делом. Кроме того, россияне считают безопасным беспилотный транспорт.

Ране компания Яндекс сообщила, что использование беспилотников для перевозки пассажиров в мегаполисах может начаться в 2023 году.