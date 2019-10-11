Глава Сбербанка Герман Греф предлагает существенно ужесточить ответственность за кражу личных данных клиентов банков. В начале октября Сбербанк подтвердил информацию о крупной утечке. Были скомпрометированы данные о пяти тысячах кредитных карт. Выяснилось, что информацию продал сотрудник Сбербанка. По словам Грефа, после утечки данных банк провёл ряд мероприятий технического и юридического характера.
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