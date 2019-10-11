Лукашенко: Страны СНГ должны поддержать президента Владимира Зеленского

Страны СНГ должны поддержать президента Владимира Зеленского и сделать всё возможное для того, чтобы он остался у власти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите стран Содружества в Ашхабаде, передаёт БелТА. Ранее Лукашенко назвал Зеленского настоящим и крепким человеком, который заинтересован в том, чтобы поставить точку в конфликте в Донбассе.