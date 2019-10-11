Суд в Краснодаре сегодня должен вынести приговор по делу адвоката Михаила Беньяша. Его обвиняют в нападении на полицейских на акции против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года. Сам фигурант утверждает, что был избит сотрудниками полиции в здании ОВД. Прокуратура просит оштрафовать Беньянша на 70 тысяч рублей, защита настаивает на оправдательном приговоре. 320 адвокатов из пятидесяти регионов обратились в Федеральную адвокатскую палату с просьбой защитить Беньяша.
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