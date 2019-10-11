Космонавт Алексей Леонов скончался на 86 году жизни, сообщает РИА со ссылкой на Центр подготовки космонавтов. Леонов – дважды Герой Советского Союза. Он был первым человеком, вышедшим в открытый космос.

Прощание с Алексеем Леоновым и похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.