Нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду

Об этом около часа назад объявили специальный комитет в Осло.

Абий Ахмед удостоен престижной награды за урегулирование приграничного конфликта с Эритреей и демократические реформы. По словам председателя Норвежского нобелевского комитета, эфиопский премьер-министр проявил решимость при достижении мира между двумя странами. Кроме того, как считают в комитете, в своей республике Абий, в частности, отменил чрезвычайное положение, объявил амнистию тысячам политзаключенных и прекратил цензуру в СМИ. Канцелярия главы эфиопского кабмина уже отреагировала на присуждение ему Нобелевской премии мира, в твиттере написав о национальной гордости.

Ахмед Абий стал премьер-министром Эфиопии в апреле прошлого года. Уже спустя три месяца он подписал мирное соглашение с Эритреей, которое положило конец военному конфликту между странами из-за принадлежности спорных приграничных территорий. Несмотря на то, что боевые действия в регионе завершились еще в 2000 году, там сохранялась напряженность. С подписанием же декларации Эфиопия и Эритрея договорились о сотрудничестве в различных сферах.

Среди других претендентов на Нобелевскую премию мира назывались, в частности, шведская экоактивистка Грета Тунберг и международная организация «Репортеры без границ».