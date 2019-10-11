Иран назвал «терактом» ракетную атаку на свой нефтяной танкер в Красном море, которая случилась утром

Мировые издания сообщают, что это может привести к новому ветку конфронтации в Персидском Заливе.

Всё случилось около 5 часов утра по местному времени, сообщает государственное иранское телевидение. В танкер, который следовал в Объединённые Арабские Эмираты, по этому сообщению попали две ракеты: в результате часть нефти вылилась в море, а информационные агенства передавали противоречивые сообщения о том, есть ли на борту пожар. По данным британской The Guardian, в результате инцидента никто не пострадал, а судно возвращается в Иран.

Зарубежные издания обращает внимание на то, что произошло это неподалёку от саудовского порта Джедда. Через месяц после загадочной атаки на саудовские нефтяные объекты. Телеканал SkyNews напоминает: тогда Лондон и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. Там, впрочем, заявили о своей невиновности.

Газета The Washington Post напоминает, как ранее американские власти ужесточили санкции против Ирана, и это стало причиной сразу нескольких конфликтов: связанных с задержаниями танкеров британскими и иранскими властями. Телеканал CNN не исключает, что сегодняшний инцидент может привести к новому витку конфликта в Персидском Заливе.

На фоне сообщений об атаке на иранский нефтяной танкер котировки «чёрного золота» выросли на мировых биржах в среднем на 2 процента.