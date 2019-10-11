Новым послом США в России, по неофициальным данным, станет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. О таком решении президента Дональда Трампа сообщили сразу два американских агентства – Bloomberg и Dow Jones. Пол их сведениям, Москва уже дала предварительное согласие.
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Возможно ли исключение России из ООН? Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей…
Шесть лет за пикет Пикет в два человека – это массовые беспорядки. Чат в Телеграме – их организация. Юноши 18 и 21 года по версии следствия собирались с оружием в руках штурмовать облправительство. В реальности в деле нет ни состава преступления, ни самого события преступления. Абсурдность таких дел должна быть максимальной. Конечно, главная цель – это напугать до смерти…