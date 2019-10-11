Стихийная акция протеста прошла минувшей ночью в Саратове

Жители города пришли к месту убийства 9-летней школьницы с требованием выдать им подозреваемого.

Сотни жителей, которые больше суток вместе с полицейскими и следователями искали пропавшую школьницу, не разошлись по домам даже после того, как появилась информация, что девочка убита. Они собрались в гаражном кооперативе, куда по слухам для следственного эксперимента привозили подозреваемого и где, по предварительной информации, было найдено тело ребенка. Толпа требовала отдать им убийцу для расправы на месте.

В соцсетях появилось много видеороликов, на которых видно, как собравшиеся раскачивали полицейскую машину и скандировали «Открывай», решив, что в ней находится подозреваемый.

Очевидцы говорили, что на помощь правоохранителям приезжал ОМОН. По некоторым данным, для разгона людей пришлось использовать слезоточивый газ.

Когда выяснили, что в машине нет предполагаемого убийцы, митингующие переместились к отделу полиции, куда его должны были доставить. Они перекрыли дорогу, требуя, чтобы органы раскрыли официальные данные о ходе расследования.

Только к утру жители разошлись по домам.

Требование самосуда над предполагаемым убийцей 9-летней девочки Лизы Киселевой в Саратове вызвано недоверием граждан к судам и правоохранительным органам. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко.

«Накал в обществе очень высок: люди волнуются за честность и справедливость решений, которые выносят суды. Многие понимают, что есть проблемы в судебной системе — не всегда преступники получают по заслугам», — сказал он.

Н.Бондаренко отметил, что подобные трагедии могут коснуться каждого. «Сегодня отпустить ребенка в школу — это большое испытание для психологического состояния родителей, потому что все понимают, в каком времени мы живем. Люди понимают, что им не на кого рассчитывать, какие есть проблемы в правоохранительных органах, и берут ситуацию в свои руки», — пояснил депутат.

Сам задержанный уже сознался в преступлении, заверила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Тем временем жители Саратова приходят к месту преступления, где возник стихийный мемориал. Следственный комитет направил в город группу криминалистов расследовать это дело.