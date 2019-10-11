Суд отказал прокуратуре в аресте имущества Навального и других организаторов оппозиционных акций

Черемушкинский суд Москвы не стал накладывать обеспечительные меры в виде ареста имущества восьмерых организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в рамках иска прокуратуры Москвы о компенсации убытков на сумму около 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы потребовала арестовать квартиры Алексея Навального и его соратников, в том числе, сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь и главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина, передаёт агентство ТАСС. В надзорном ведомстве говорят, что это обеспечительная мера по искам в связи с летними акциями протеста, сказал «Эху» один из ответчиков Георгий Албуров.

Общая сумма по искам прокуратуры около 5 миллионов рублей. В ведомстве объясняют это тем, что сотрудники силовых структур были вынуждены выходить на службу в дни проведения несогласованных акций протеста.