Министерство труда предлагает ограничить выплату детских пособий работающим родителям

Подготовлены соответствующие поправки к Закону о социальном страховании, пишет РБК. Сейчас выплата пособий не прекращается, если получатель работает неполный рабочий день или на дому. Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, объяснили в Министерстве. Сейчас размер ежемесячного пособия составляет 40 процентов среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше трёх тысяч трёхсот рублей на первого ребёнка, сообщает Znak.com.