Москва дала предварительное согласие на назначение Джона Салливана новым послом США в России. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник. Салливан – второй человек в Госдепартаменте США. Он заместитель госсекретаря. Предыдущий посол в Москве Джон Ханксман ушёл в отставку 3 октября. Он хочет принять участие в борьбе за пост губернатора штата Юта.