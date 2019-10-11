Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед-Али стал лауреатом Нобелевской Премии Мира за 2019 год. Таким образом Нобелевский комитет отметил его за усилия по разрешению приграничного конфликта с Эритреей. Абий Ахмед-Али возглавил правительство в апреле 2018 года. Он стал первым в истории представителем Эфиопии, получившим Нобелевскую премию.