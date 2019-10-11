Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, подал жалобу генпрокурору на бездействие сотрудников СК

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста «Медузы» Ивана Голунова, подал жалобу генпрокурору на бездействие сотрудников Следственного комитета. Защитник просит передать в ФСБ материалы для проверки обстоятельств задержания Голунова. Бадамшин говорит, что обратился к генпрокурору из-за допущенной волокиты и утраты доверия следственным органам. По мнению Бадамшина, у следствия достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения полицейским, сообщает ТАСС.
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