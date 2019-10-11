Московская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать квартиру политика Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску почти на 5 миллионов рублей из-за летних протестных акций. Как сообщил Навальный в Инстаграме, прокуратура подала иски из-за того, что были задействованы дополнительные силы и средства Росгвардии, а также израсходованы горюче-смазочные материалы. Навальный утверждает, что прокуратура требует арестовать его «единственный существенный объект имущества» – квартиру в Марьино площадью 78,5 квадратных метров.
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