Московская прокуратура обратилась в суд с требованием арестовать квартиру политика Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску почти на 5 миллионов рублей из-за летних протестных акций. Как сообщил Навальный в Инстаграме, прокуратура подала иски из-за того, что были задействованы дополнительные силы и средства Росгвардии, а также израсходованы горюче-смазочные материалы. Навальный утверждает, что прокуратура требует арестовать его «единственный существенный объект имущества» – квартиру в Марьино площадью 78,5 квадратных метров.