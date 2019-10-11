Бывший посол США в Украине должна дать сегодня показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу

Мари Йованович согласилась выступить на закрытых слушаниях, но Госдеп все еще может запретить ей это делать.

Несколько месяцев назад ультраправые и консервативный СМИ начали распространять информацию про Йованович о том, что она предвзята по отношению к президенту Трампу, не лояльна ему и препятствует его попыткам расследовать в Украине Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской компании Бурисма. Личный юрист Трампа Руди Джулиани заявлял публично, без каких-либо доказательств, что Йованович принимала участие в заговоре со стороны миллиардера и филантропа Джорджа Сороса по раскрытию коррупционных схем бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта, осужденного на несколько лет лишения свободы ранее в этом году. В мае Мари Йованович была отозвана с должности посла в Украине.

Мари Йованович согласилась дать показания, но Госдеп все еще может запретить ей являться в Конгресс — после возвращения в Вашингтон она осталась на зарплате у Госдепартамента и сейчас преподает в университете.

Два дня назад Госдепартамент запретил давать показания послу США в Евросоюзу Гордону Сондланду, игравшему ключевую роль в обеспечении интересов Трампа в украинском скандале. Тем не менее, стало известно, что Сондланд все-таки предстанет перед Конгрессом на следующей неделе.