У побережья Саудовской Аравии был атакован иранский танкер

В результате судно получило серьезные повреждения, нефть попала в Красное море.

Танкер, принадлежащий «дочке» Национальной нефтяной компании Ирана, дважды подвергся ракетному обстрелу сегодня рано утром. Команда судна не пострадала, но в результате атаки оказались повреждены два нефтяных резервуара, а топливо попало в море. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави рассказал о начале расследования – власти страны пообещали выявить виновников нападения и отчитаться о результатах. Дипломат также выразил обеспокоенность ущербом, нанесенным окружающей среде.

Наблюдатели отмечают, что атака может резко повысить уровень напряженности в регионе. Об этом, в частности, рассказал ТАСС директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. Нападение на танкер произошло спустя несколько недель после того, как при помощи дронов были атакованы нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. США обвинили в этом Иран, но ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Атака на танкер привела к скачку цен на нефть – как пишет New York Times, фьючерсы марки «Брент» выросли примерно на два процента.