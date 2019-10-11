Жители Саратова минувшей ночью вышли на улицы

Люди хотели устроить самосуд над подозреваемым в убийстве 9-летней школьницы. Несколько сотен горожан собрались возле места преступления, куда следователи доставили задержанного. Позже люди пришли к зданию полицейского отделения. Как пишет саратовское издание «Свободные новости» со ссылкой на очевидцев, сотрудникам МВД пришлось вызывать на подмогу ОМОН. Кроме того, полицейские применили слезоточивый газ. Народный сход завершился около 5 часов утра. В Следственном комитете заверили, что сам задержанный уже дал признательные показания.