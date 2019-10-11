Митинг против строительства завода по переработке отходов пройдет в Саратове

Митинг против строительства завода по переработке отходов первого и второго классов опасности в поселке Горный пройдет в Саратове 12 октября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко.

«Предполагается, что мощность этого завода достигнет 50 тысяч тонн отходов в год. Жители крайне возмущены, в первую очередь, отсутствием диалога с властью. До сих пор неизвестно, какой именно способ переработки здесь будет востребован. По нашей информации, это будет сжигание», — рассказал он.

Кроме того, по словам Н.Бондаренко, жителей интересует, куда будут деваться продукты переработки.

Митинг начнется в Мирном переулке в 15.00 по местному времени. Мероприятие согласовано.