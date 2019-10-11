Роскомнадзор второй раз за две недели заблокировал сайт агентства «Фергана». Это произошло из-за текста о самоубийстве мигранта в метро, — пишет сайт МБХ-Медиа. Сама статья была опубликована еще в начале года, — сказали в редакции.

Первая блокировка произошла 1 октября. При этом в самом агентстве подчеркивали, что предупреждения ведомства они не получали. Тогда журналистам удалось выяснить, что претензии касались текста о самоубийстве жителя Бишкека.