Мантуров: Катастрофа самолета Сухой Суперджет в Шереметьево была связана с человеческим фактором

Катастрофа самолета Сухой Суперджет в Шереметьево была связана с человеческим фактором, — уверен министр промышленности Денис Мантуров. Речь не идет о вопросах безопасности самого лайнера, — добавил он.

Мантуров также заверил, что произошедшее не повлияло на желание компаний приобретать и эксплуатировать Суперджет. В то же время Мантуров признал факт снижения производства этой модели в последние годы.

Авария в московском аэропорту произошла в начале мая. В результате пожара после аварийной посадки погиб 41 человек.