Баскетболисты ЦСКА выиграли второй матч в Евролиге

В Москве была побеждена Бавария.

Пока в Европе армейцы выступают значительно сильнее, чем чемпионате Единой Лиги ВТБ, где они потерпели два поражения в трех матчах и занимают 7 место. Обновление состава в данном случае не сказалось. Бавария перед сезоном усилилась центровым из НБА Грегом Монро, который был седьмым номером драфта и сыграл в Лиге больше 600 матчей. Проблемой он для армейских визави не стал, хотя и набрал больше всех очков не только в своей команде, но и в матче вообще 17 и прибавил к ним 10 подборов. В командной игре ЦСКА был сильнее и сомневаться в своей победе не заставил. Самым метким в российском клубе оказался Уилл Клайберн, который набрал немногим меньше очков, чем Монро – 16. Преимущество ЦСКА возрастало до 14 очков, но закончилось все с результатом 79-68

В перерыве один из болельщиков выиграл миллион от спонсоров, попав в кольцо с центра площадки.