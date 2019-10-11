Адвокат Ивана Голунова попросил передать в ФСБ материалы проверки полицейских, которые задерживали журналиста. Поводом для этого стала волокита и неэффективное расследование дела о подбросе наркотиков.

Адвокат Сергей Бадамшин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на бездействие сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета. В беседе с ТАСС адвокат, представляющий интересы Ивана Голунова, рассказал, что такое решение было принято из-за волокиты и «утраты следственным органом доверия». По его словам, за прошедшие месяцы никакого решения по сообщению о подбросе наркотиков так и не было принято. Бадамшин просит передать расследование обстоятельств задержания журналиста в управление «М» ФСБ.

Автор целого ряда громких журналистских расследований был задержан в Москве 6 июня. В рюкзаке у Голунова были обнаружены наркотики, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт запрещенных веществ. Через несколько дней уголовное преследование было прекращено. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, которые также избили его и необоснованно применили спецсредства.

После скандала вокруг дела Голунова нескольких полицейских уволили, но никаких обвинений им предъявлять не стали.