Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко собирается завершить спортивную карьеру. Это произойдет после его поединка в Москве, — рассказали представители Емельяненко агентству ТАСС. Всего же до конца карьеры ему предстоит три боя. Ближайший из них в конце года в Японии против американца Куинтона Джексона.