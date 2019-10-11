Михаил Пиотровский переутвержден в должности гендиректора Эрмитажа. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев. Пиотровский будет руководить одним из главных российских музеев до 2022 года. Таким образом его директорский стаж составит не менее 30 лет.