Полиция в Петербурге проводит обыски в квартирах, где живут мигранты

Всего речь идет о двух десятках адресов, — пишет издание «Фонтанка». Это связано с массовой дракой со стрельбой, которая произошла в середине сентября в Апраксином дворе. Силовики ищут участников конфликта. По факту драки возбуждено уголовное дело.