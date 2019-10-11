Минтруд хочет ужесточить правила выплаты детских пособий

В ведомстве считают, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать фактически ухаживающий за ним человек..

Как уточнил в Минтруде РБК, сейчас, согласно законам, пособие может получать находящийся в отпуске по уходу за ребенком родственник(мать, отец, бабушка и тд) или иной опекун, даже если он при этом работает неполный день. Ведомство хочет внести изменения, при которых пособие должно будет оформляться на непосредственно занимающегося уходом за ребенком человека, а выплата пособия подрабатывающему лицу будет прекращена.

В Минтруд поясняют: если в отпуске по уходу за ребенком находится мать, но она подрабатывает на неполный день, и в это время ребенком занимается отец, то получать пособие должен именно он.

В ведомстве отмечают, что изменения будут направлены на борьбу со злоупотреблениями, так как продолжительность неполного рабочего дня никак не регламентируется и в итоге родители могут уделять ребенку недостаточно времени.