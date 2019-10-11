Роспотребнадзор собирается выпустить мобильное приложение для контроля качества продуктов питания. Программа должна составить правильный рацион, рассчитать калории. В ведомстве считают, что все это поможет россиянам ориентироваться в магазинах, а также бороться с ожирением.