Следственный комитет направляет в Саратов группу криминалистов из Москвы

Они должны будут подключиться к расследованию убийства 9-летней школьницы. Это преступление шокировало город: после того, как стало известно о задержании подозреваемого, жители вышли на стихийную акцию протеста. Они требовали от полиции выдать им задержанного. По неподтвержденной информации, сотрудникам МВД пришлось применять слезоточивый газ, в качестве подкрепления был вызван ОМОН.

Девочку искали почти два дня. В этом участвовало беспрецедентное количество людей. – рассказал «Эху» координатор саратовского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Константин Костырин.

Такая общественная поддержка в случае, если бы ребенок был жив, могла бы обеспечить максимальный шанс на спасение, — добавил Костырин.

По словам источника агентства ТАСС в правоохранительных органах подозреваемый в убийстве девочки был ранее судим за изнасилование и кражи.