Омбудсмен в Саратовской области высказалась за возвращение смертной казни в связи с убийством 9-летней девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя высказалась за возвращение смертной казни в связи с убийством 9-летней девочки Лизы Киселевой.

«Конечно, я не имею права говорить как должностное лицо, но я считаю, здесь должна быть применена высшая мера наказания. Да, за такие преступления дают большие сроки, но я считаю, что в данном случае это должно караться более серьезно — этот человек тоже должен пострадать так, как пострадал этот ребенок», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом Т.Загородняя подчеркнула, что вина предполагаемого убийцы должна быть доказана. «Разумеется, это должно быть абсолютно точно подтверждено», — уточнила она.

Также омбудсмен выступила за принудительную госпитализацию в отношении психически больных людей, которые представляют опасность для общества.