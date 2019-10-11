Протестующие в Лондоне экологи заблокировали вход в штаб-квартиру радиовещательной корпорации ВВС

Как передает агентство Reuters, сейчас демонстранты собрались у здания с флагами и транспарантами. Представители ВВС ситуацию пока не комментировали.

Движение под названием «Extinction Rebellion» («Восстание против вымирания») несколько дней назад начало акции протеста в крупных городах мира. Они призывают правительства незамедлительно приступить к борьбе с изменением климата. Участники демонстраций планируют проводить их на протяжении двух недель.