Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках, которые взяли для экспертизы. Всего были исследованы семь торговых марок. Нарушения касаются, в том числе, по содержанию пива, — рассказали в организации.
Кроме того, по ее сведениям, часто под видом пивных напитков реализуют свою продукцию производители слабоалкогольных коктейлей. Причина в том, что пивные напитки не подлежат лицензированию и на них ниже акциз, — объяснили эксперты.
Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках, которые взяли для экспертизы
Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках, которые взяли для экспертизы. Всего были исследованы семь торговых марок. Нарушения касаются, в том числе, по содержанию пива, — рассказали в организации.