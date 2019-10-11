Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках, которые взяли для экспертизы. Всего были исследованы семь торговых марок. Нарушения касаются, в том числе, по содержанию пива, — рассказали в организации.

Кроме того, по ее сведениям, часто под видом пивных напитков реализуют свою продукцию производители слабоалкогольных коктейлей. Причина в том, что пивные напитки не подлежат лицензированию и на них ниже акциз, — объяснили эксперты.