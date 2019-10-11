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10:30, 11 октября 2019

Тюменского учителя, который нецензурно обругал учеников и применил силу, уволили из школы

Об этом агентству РИА Новости рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Скандал разгорелся после того, как в социальных сетях появилось видео урока ОБЖ в школе поселка Боровский: мужчина ходит между рядами и кричит на детей, он хватает некоторых учеников за олову и бьет их. Сообщается, что свою проверку уже проводят следователи и прокуроры.



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