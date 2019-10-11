Выходцы из Советского Союза, которые фигурируют в деле об импичменте Дональда Трампа, пока остаются под стражей

Они должны выполнить все требования для освобождения под залог, — передает агентство Рейтер.

Ранее демократы в американском Конгрессе потребовали от Льва Парнаса и Игоря Фрумана явиться на слушания. Обоих подозревают в том, что они содействовали адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в проведении расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Фруман и Парнас были задержаны при попытке вылететь в Вену. Их обвиняют в нарушении законодательства о финансировании американских выборов.