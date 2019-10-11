Защита журналиста Ивана Голунова просит передать материалы по его делу ФСБ

Как считает адвокат Сергей Бадамшин, следственный орган, который проводил проверку, утратил доверие из-за волокиты. Он пояснил агентству ТАСС, что направил в Генпрокуратуру жалобу на бездействие должностных лиц Следственного комитета.

Корреспондента Медузы задержали в начале июня сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы. Журналиста обвинили в причастности к наркоторговле. Сам он рассказал, что уголовное преследование ведется в интересах фигурантов одной из его публикаций. После акций в поддержку Голунова полиция сняла с журналиста обвинения. Были уволены ряд сотрудников УВД, однако о возбуждении против кого-либо из силовиков уголовного дела не сообщалось.